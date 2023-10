Alegre: seleção de futebol estreia em competição estadual

A Seleção de Futebol de Alegre estreia, neste domingo (15), na Copa SESPORT de Futebol Amador 2023 organizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

O primeiro desafio dos alegrenses será fora de casa, contra a equipe do município de Ibitirama, a partir das 15 horas, no Estádio Nilo da Silva, o Quintão.

O jogo de volta está agendado para o dia 21 de outubro, em Alegre.

A Copa SESPORT de Futebol Amador do Estado do Espírito Santo tem como finalidade promover ampla mobilização entre os esportistas e desportistas do Estado, visando ofertar a prática da modalidade futebol de campo, a inclusão social, revelar possíveis novos talentos para o futebol Capixaba, proporcionar momentos de lazer e descontração.