Alunas de Cachoeiro participam de evento sobre mecânica em Brasília

Alunas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lions Sebastião Paiva Vidaurre, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, que fazem o curso técnico Intercomplementar em Mecânica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), participaram do evento de encerramento da edição de 2023 do programa Power4Girls, promovido pela Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil e pelo Instituto Glória.

O evento foi realizado em Brasília, entre os dias 05 e 07 de outubro, e contou com atividades, como palestras, oficinas e apresentação dos pitchs dos projetos que participaram do programa.

Com o projeto “Produção de próteses ortopédicas em impressora 3d com material reciclado”, as estudantes Amanda de Lima Peres, Livia Martins Sant’Anna Almeida, Raquel Cipriano Leal e Hayra Sherlem Goncalves Ferreira Marques formaram a equipe ‘Planetárias’ e participaram de todas as etapas do programa, que teve início em março deste ano.

“Todo o acolhimento que tivemos pela organização do evento, as apresentações dos projetos em formato de pitch, a palestra da influencer e economista Nathalia Arcuri, criadora do ‘Me poupe’ e o acompanhamento, durantes todos os dias, de Cristina Castro, a idealizadora do Instituto Gloria, e de Márcia Mizuno, representante da embaixada nas apresentações e Insights. Além de diversas palestras, oficinas e momentos de recreação que pudemos aproveitar para conhecer novas pessoas e ampliar nossa rede de contatos com interesses em comum”, disse Amanda de Lima Peres.

As estudantes foram ao evento acompanhadas do orientador do projeto Rafael Michalsky Campinhos.

“A experiência do programa, que envolveu oficinas, treinamentos e palestras, valeu muito a pena. Iremos continuar com o projeto, que visa à construção de próteses ortopédicas feitas em impressoras 3d com filamento de garrafa pet, pois ainda vai ajudar muitas pessoas”, falou a aluna Raquel Cipriano Leal.