Alunos de Cachoeiro de Itapemirim realizam oficinas de astronomia

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lions Sebastião de Paiva Vidaurre, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, promoveram, na última terça-feira (03), uma oficina de Astronomia. Os alunos já conquistaram a medalha de prata durante sua participação na “Jornada de Lançamento de Foguetes”, desafio presente na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), realizada no decorrer no segundo trimestre letivo,

Nos corredores da instituição, os estudantes apresentaram trabalhos científicos demonstrando suas descobertas sobre o sol e o ciclo de vida das estrelas. Além disso, com auxílio do aplicativo Stellarium, os alunos criaram um planetário permitindo a visualização de várias constelações e planetas em tempo real.

Responsável por essa iniciativa, o professor de Ciências, José Agostinho Correia Junior, enfatizou a importância de promover a colaboração entre alunos de diferentes séries e turnos, utilizando a tecnologia e a troca de experiências como ferramentas de aprendizado.

“Na próxima semana, estamos planejando outra oficina fascinante sobre a lua, suas fases e sua relação com a Terra. Além disso, nossos estudantes estão se preparando para a próxima fase da Jornada de Lançamento de Foguetes, que acontecerá de 16 a 20 de outubro, no Rio de Janeiro”, acrescentou o professor.

Rebeca Lobo, uma das estudantes que ministrou a oficina, expressou sua satisfação: “é muito gratificante poder compartilhar o conhecimento que adquirimos dentro e fora da sala de aula. Estimular o interesse dos nossos colegas pelas Ciências é realmente especial.”

