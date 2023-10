Ambulantes do Centro de Cachoeiro serão alocados na rua do Teatro

Devido aos avanços das obras de macrodrenagem em Cachoeiro, a rua Joaquim Vieira, localizada próxima ao Teatro Municipal, será fechada para alocação dos ambulantes que trabalham na rua Guandu e em outros pontos do Centro da cidade.

O fechamento será executado nesta quinta-feira (19), e no sábado (21), os trabalhadores serão, definitivamente, transferidos para a rua.

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), que coordena o processo, para melhor transparência das ações, foi publicado o regulamento dos procedimentos e regras que permitiu o sorteio dos 58 espaços disponíveis na rua Joaquim Vieira, aprovado pelos comerciantes em reunião prévia.

De acordo com o secretário da pasta, Antonio Carlos Valente, todo o processo de alteração no local de instalação dos vendedores ambulantes foi feito com a participação de todos, de forma transparente e democrática, inclusive, servindo de ponto de partida para a organização e a reestruturação que se deseja para o futuro.

“Esse é um compromisso que a Prefeitura de Cachoeiro tem de garantir que com a mudança de local, se possa ter um comércio popular forte, com segurança e sem atrapalhar a mobilidade urbana nas vias centrais da cidade”, completa.

“Vamos ordenar uma organização dos ambulantes num espaço seguro, onde eles terem uma boa condição de trabalho, para que possamos liberar os espaços públicos de trânsitos de pessoas, como as calçadas. Queremos resolver questões que são importantes da forma mais justa e tranquila possível”, salienta o secretário de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes.