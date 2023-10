Anchieta Cidadã: Prefeitura destina auxílio mensal para famílias carentes

Anchieta Cidadã, é um programa criado pela própria Prefeitura da cidade, com objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

O Programa Anchieta Cidadã, vai destinar R$300 reais mensais, para 500 famílias carentes que estiverem inscritas no Cadastro único e atenderam aos critérios. Muitas famílias do município já começaram a receber o pagamento neste mês de outubro.

Para o prefeito Fabricio Petri, esse é mais um passo importando dado pela Prefeitura de Anchieta.

“Neste mês de outubro, as famílias já estão recebendo e para mim isso significa valorização da nossa gente, principalmente as famílias mais carentes. É um projeto para se orgulhar”, afirma Fabrício.

