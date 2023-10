Anchieta: Festival de Frutos do Mar de Iriri agita balneário neste fim de semana

Segue até domingo (15), o Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, que está na 25ª edição. O festival consta nos calendários oficiais de eventos do Espírito Santo e do Ministério do Turismo, e é reconhecido como o maior evento gastronômico da Região Turística da Costa e da Imigração, sendo um dos mais importantes do Estado.



Na programação, o festival conta com aulas-show, apresentações culturais, música ao vivo, recital infantil e muitos frutos do mar. O evento gastronômico atrai milhares de turistas e visitantes no feriado prolongado. Ao longo das edições, o festival foi ganhando o reconhecimento do público até a conquista do título “Capital da Moqueca Capixaba e dos frutos do mar” para o município de Anchieta.



“O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri é a representação da força da gastronomia capixaba, no município de Anchieta. É um acontecimento de extrema importância para o município, pois gera fluxo turístico e movimenta a economia local, além de aumentar a autoestima dos moradores da comunidade”, disse o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.



A sustentabilidade do evento se fortalece pela gestão comunitária, por meio da Associação Iririvivo, com a participação dos moradores e empreendedores locais.



O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e do Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretario do Turismo (Setur), via Edital de Eventos 2023.