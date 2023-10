Anchieta promove ações para prevenção do câncer de mama em Anchieta

A Secretaria de Saúde de Anchieta, está realizando diversas ações aderindo a campanha Outubro Rosa, enfatizando a importância da prevenção contra o câncer de mama. As Estratégias de Saúde da Família (ESF) irão realizar durante o mês de outubro testes rápidos, agendar mamografias e realizar exames citopatológicos, além de caminhadas e palestras.

A Secretaria de Saúde de Anchieta, por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), está realizando diversas ações aderindo a campanha Outubro Rosa, enfatizando a importância da prevenção contra o câncer de mama. As Estratégias de Saúde da Família (ESF) irão realizar durante o mês de outubro testes rápidos, agendar mamografias e realizar exames citopatológicos, além de caminhadas e palestras.

As ações serão realizadas em horários especiais, a fim de atender as mulheres que trabalham durante todo o dia. Em cada unidade que promove o mutirão, as ações serão voltadas para toda região que envolve a ESF.

PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES:

ESF Alto Pongal

Caminhada Outubro Rosa

Data: 05/10

Concentração na ESF, às 7h com destino ao Cruzeiro Morro Alto.

ESF Centro III

Data: 07/10/2023 – Sábado

Horário: 8h às 15h

ESF São Mateus

Data: 07/10/2023

Horário: 8h às 15hESF Centro 1

19/10 às 18h – Centro comunitário do Bairro Alvora ( Educação em Saúde )

25/10 a partir das 08h – Parada Rosa, em Frente a ESF ( Testes rápidos, consultas de enfermagem, Agendamento de exame preventivo)Outubro rosa!

ESF Itaperoroma Baixa

Data: 09/10/2023

Hoário: 18h às 20h

ESF Centro II

Data: 17/10/2023

Horário: 07 às 20h

Data:24/10/23

Horário: 16h às 20h

US Itapeúna

Palestra, preventivo e marcação de mamografia

Local: Clube do Cavalo

Data: 19/10/2023 – Horário: 7h30

ESF Recanto do Sol

Data: 27/10/2023

Promoção à Saúde com a Caminhada ao Monte Urubu

Local: Comunidade Belo Horizonte

Horário: 07h às 12h