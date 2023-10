Anchieta promove palestra sobre emoções no processo de aprendizagem

A importância das emoções na aprendizagem é o tema da palestra ministrada pela psicóloga infantil Suelen Bogio durante uma tlive pelo canal da Secretaria Municipal de Educação de Anchieta no YouTube. O evento será nesta segunda-feira (16), a partir das 18h30 e para assistir basta clicar AQUI.

Quem participar da palestra que será em formato de “live” e realizar a atividade proposta sobre o tema poderá contar como reposição de uma aula ausente na formação. Haverá lista de presença postada durante a transmissão e uma atividade complementar no Google Sala de Aula.

Aproveite, será uma oportunidade de aprendizagem única!

