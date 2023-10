Aos 29 anos, morre o fisiculturista Christian Figueiredo

Morreu nesta segunda-feira (16) o fisiculturista Christian Franco Figueiredo. A informação foi divulgada por Viviane Torres, esposa do atleta, por volta das 20h47.

O fisiculturista de 29 anos havia conquistado o seu pro card (“cartão profissional” em inglês; honra que garante aos fisiculturistas o direito de competir na liga profissional, a IFBB) há meses.

“Chris”, como era conhecido, era da categoria Open (divisão em que não há limite de peso, onde estão os atletas mais musculosos) e estrearia na Liga Profissional em 2024.

Até o momento, a causa da morte não foi anunciada oficialmente. Entretanto, seus amigos Fernando “Superman” e Ricardo Alexandre, o “Rudeboy”, afirmaram que, pela tarde, receberam a notícia de que uma cirurgia pela qual o atleta passava apresentou problemas, que ocasionaram um derrame e uma hemorragia.

Ainda de acordo com os atletas, ele estava no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

