Após discussão, homem é assassinado com diversos tiros em Irupi

Um homem foi assassinado a tiros após uma discussão, na noite da última sexta-feira (29), no município de Irupi.

Segundo a Polícia Militar (PM-ES), uma equipe foi acionada, mas ao chegar ao local já encontrou a vítima sem vida.

“Na noite da última sexta-feira (29), policiais militares foram acionados para atender ocorrência de homicídio por arma de fogo no Centro de Irupi. Militares foram ao local e encontraram um indivíduo já em óbito. A Polícia Civil foi acionada”, informou a PM por meio de nota.

Testemunhas relatam que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter encostado em uma motocicleta e provocado a queda do veículo, sem intenção. Iniciou-se então uma discussão e o proprietário da moto teria se dirigido para a sua residência, retornando com uma arma de fogo e cometendo o homicídio.

