AQUINOTICIAS.COM: maior portal de notícias do Sul Capixaba abre vagas para jornalistas

Quem nunca sonhou em ser o olhar atento no coração das notícias? Aqui está a sua chance de se tornar parte da equipe que mantém o Sul Capixaba sempre bem informado! O AQUINOTICIAS.COM está com as portas abertas para jornalistas com sede de conhecimento.

Requisitos Indispensáveis:

Formação em Jornalismo ou cursando a faculdade: se você respira notícias e sempre teve um talento natural para contar histórias, essa vaga é para você! Tanto os veteranos da profissão quanto os jovens jornalistas em ascensão são bem-vindos.

Carteira de motorista: será necessário pegar a estrada para buscar as melhores histórias. Ter sua própria condução é essencial para garantir que você esteja sempre onde a notícia acontece. Seja ágil, e vá aonde o furo de reportagem está!

Disponibilidade para viagens no Sul do Estado: o Sul Capixaba é nossa área de cobertura, e isso significa estar disposto a percorrer a região em busca das notícias mais quentes.

Muita vontade de aprender e crescer: no AQUINOTICIAS.COM valorizamos a sede de conhecimento. Queremos mentes inquietas, sempre dispostas a aprender e evoluir. Não importa se você é um iniciante ou um veterano, estamos todos em constante aprendizado.

Gostar de vídeos: em um mundo cada vez mais conectado, a informação precisa acompanhar todas as tendências e por isso temos investido cada vez mais em podcasts e produções em vídeo.

O que oferecemos:

Ambiente de trabalho dinâmico: aqui, você não terá um dia igual ao outro. O mundo das notícias é sempre cheio de surpresas, e estamos ansiosos para ver como você lidará com elas.

Oportunidades de crescimento profissional: seu talento não passará despercebido. Estamos comprometidos em ajudá-lo a crescer em sua carreira jornalística e a se tornar um dos melhores na sua área.

Equipe apaixonada: você fará parte de uma equipe de jornalistas apaixonados pela profissão e pela nossa região. A colaboração e o apoio mútuo são parte do nosso DNA.

Notícias com propósito: acreditamos no poder das notícias para informar, inspirar e promover mudanças positivas em nossa sociedade. Aqui, você fará parte de algo maior do que apenas relatar eventos; você estará contribuindo para o bem-estar da nossa comunidade.

Salário compatível com a função e bonificação por metas: sabemos o valor e importância de um bom jornalismo, principalmente, nos dias atuais e, por isso, buscamos sempre valorizar quem é responsável e busca o constante crescimento.

Como se candidatar:

Se você está pronto para fazer parte do AQUINOTICIAS.COM e embarcar em uma jornada emocionante pelo mundo das notícias no Sul Capixaba, envie seu currículo para [email protected].