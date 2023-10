Área verde da Vila da Mata em Venda Nova vira espaço de educação ambiental

Em Venda Nova do Imigrante, a Área Verde da Vila da Mata se tornou um espaço de educação ambiental, com espécies importantes da mata atlântica, foram identificadas pela Secretaria de Meio Ambiente com placas.

Nas placas educativas, é possível encontrar informações sobre o tamanho da circunferência do tronco, período de floração, características das folhas, flores, frutos e sementes. Trilhas também foram reabertas para possibilitar a visitação de escolas e outros públicos interessados.

Durante a caminhada na Área Verde da Vila da Mata, o visitante é direcionando através de placas por espécies como, jequitibá rosa, jequitibá branco, cedro, angico vermelho, paineira, perotinga, bicuíba, óleo de copaíba e outras.

Leia também: Venda Nova recebe nota máxima em indicadores de saúde do Previne Brasil

Somando essas ações, o Projeto “Juntos pela Mata Atlântica: Iniciativa Socioambiental em Venda Nova do Imigrante” do Sicoob, propôs a elaboração de um Guia Digital contendo dados sobre as árvores existentes na Área Verde da Vila da Mata, visando a disseminação de informações sobre a conservação da biodiversidade e o plantio de mudas de espécies nativas para enriquecimento do local.

As placas das árvores contêm o QR Code que permitem o acesso ao Guia que também está disponível clicando AQUI. Alunos das escolas Liberal Zandonadi e da Fundação Deolindo Perim já puderam vivenciar a trilha pela mata, conhecer as espécies citadas e participar do plantio das mudas.

A Área Verde da Vila da Mata possui 8.636 m2 e foi tombada como Área Pública de Preservação Permanente por meio da Lei nº 727/2007, com objetivos de contribuir com a valorização e preservação do patrimônio natural e paisagístico do Município, proteger e revigorar o remanescente da mata atlântica, estimular e favorecer a recreação, o lazer, a educação e a interpretação ambiental, preservando a fauna e a flora existentes.