Audiência pública debate segurança nas escolas em Alfredo Chaves

A segurança nas escolas será debatida em audiência da Comissão de Educação a ser realizada, nesta quinta-feira (19), em Alfredo Chaves, a partir das 19 horas, na Secretaria Municipal de Educação. O colegiado, liderado pelo deputado Dary Pagung (PSB), tem se empenhado em ajudar na divulgação do Plano Estadual de Segurança Escolar.

O plano visa reduzir os casos de violência dentro das unidades de ensino. “Estamos realizando essas reuniões periódicas para debater com a população de cada região sobre o Plano de Segurança Escolar, elaborado pelo governo do Estado”, explicou Dary.

“É um novo modelo voltado para prevenção e resposta aos incidentes que trouxeram tanta insegurança para as nossas unidades de ensino. Já estivemos em Irupi, Baixo Guandu e Afonso Cláudio promovendo esses encontros que entendemos ser de extrema importância para a nossa comunidade escolar”, finalizou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.