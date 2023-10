Autorizada obra de reforma da unidade de saúde do bairro Amaral

A Prefeitura de Cachoeiro realizou, na manhã desta segunda-feira (30) a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Amaral.

O equipamento público, situado na rua José Mancini, receberá diversas melhorias estruturais, como reparos de telhado, manutenção da rede elétrica, pintura geral e outras melhorias estruturais para melhor acolher os moradores da região.

Com investimentos somando, aproximadamente, R$ 490 mil, as obras estão previstas para serem concluídas entre janeiro e fevereiro de 2024.

A solenidade que autorizou o início dos serviços foi realizada na quadra poliesportiva do bairro, contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, do prefeito Victor Coelho e demais representantes da administração pública do município.

“Essa obra é um passo importante para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população do bairro Amaral, com um ambiente melhor estruturado e acolhedor para servidores e cidadãos que buscam atendimentos no local”, destacou o secretário.

“A reforma da UBS do bairro Amaral é mais um exemplo do nosso compromisso em transformar e revitalizar os equipamentos públicos de saúde em nossa cidade. Queremos proporcionar uma rede de atendimento básico cada vez mais moderna e humana para os moradores, onde todos se sintam bem atendidos e acolhidos”, afirmou o prefeito.