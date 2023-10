Autorizadas obras de drenagem e pavimentação no Gilson Carone

Na noite da última quinta-feira (26), a Prefeitura de Cachoeiro autorizou o início de mais uma frente de obras do pacote de investimentos que irá pavimentar quase 20 quilômetros de vias do município. Dessa vez, o bairro contemplado é o Gilson Carone.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço foi realizada na quadra da escola Padre Gino Zatelli, que, na ocasião, foi entregue aos moradores totalmente revitalizada, com pintura geral e outras intervenções.

Ao todo, no bairro Gilson Carone, serão seis ruas pavimentadas, são elas: José Monteiro da Silva, José Monteiro da Silva II, Eugênio Porcato, Francisco Rodrigues Almago, José Curvelo dos Santos e Justino Francisco dos Santos.

O revestimento adotado será o concreto, material que oferece diversos benefícios, como maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

Além disso, também serão realizadas intervenções de drenagem na região, a fim de solucionar problemas relacionados à lama e poeira na época de chuvas.

Presentes na solenidade, o prefeito Victor Coelho e a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, destacaram os recentes avanços na infraestrutura urbana de Cachoeiro.

“Nosso município, hoje, passa por uma grande transformação, com diversas frentes de investimento para melhorar, cada vez mais, a infraestrutura urbana oferecida à população, o que impacta, diretamente, na qualidade de vida”, afirmou a secretária.

“Mais uma frente de obras que abrimos em Cachoeiro, levando serviços de drenagem e pavimentação a áreas que, até então, não dispunham desse tipo de infraestrutura, visando a melhoria da qualidade de vida de seus moradores e o desenvolvimento do município como um todo”, afirmou o prefeito.

“Aulão” de dança mix e entrega de uniforme

Durante a solenidade na quadra da escola Gino Zatelli, a gestão municipal também realizou a entrega de uniformes para os usuários do Núcleo de Qualidade de Vida do bairro Gilson Carone. Em seguida, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) promoveu um aulão de “dança mix”.

