Avaliações do Sistema de Educação Básica terá início em 23 de outubro

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) terá inicio dia 23 de outubro com um conjunto de avaliações externas, em larga escala, que permite realizar um diagnóstico da Educação Básica Brasileira, e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes.

Em 2023 participarão das avaliações censitárias, os estudantes matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e nas 3ª e 4ª séries do Ensino Médio regulares da Rede Pública de Ensino, por meio de testes cognitivos e questionários contextuais.

As avaliações amostrais ocorrerão com testes de Língua Portuguesa e Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, e Ciências da Natureza e Ciências Humanas para as demais etapas avaliadas. Para a Rede Privada, as avaliações ocorrerão nos mesmos componentes e etapas, todas de forma amostral.

No Espírito Santo, cerca de 50 mil estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino serão avaliados entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro, com datas a serem agendadas para aplicação.

Os objetivos são:

Produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões e unidades da Federação e, quando possível, para os municípios e as instituições escolares, tendo em vista a manutenção da comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento das séries históricas;

Avaliar a qualidade, a equidade, e a eficiência da educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais;

Subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas em educação baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do Brasil;

Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa.

Considerando a qualidade da Educação Básica como um atributo multidimensional, o Saeb toma como referência sete dimensões de qualidade da Educação Básica: I – Atendimento escolar; II – Ensino e aprendizagem; III – Investimento; IV – Profissionais da educação; V – Gestão; VI – Equidade; e VII – Cidadania, direitos humanos e valores.

A publicação dos resultados é garantida para as unidades escolares que obtiverem a participação de, pelo menos, 80% dos estudantes matriculados, e o mínimo de dez estudantes presentes no momento da aplicação dos instrumentos.

Os resultados são descritos em níveis de aprendizagem, organizados de modo crescente, em Escalas de Proficiência de Língua Portuguesa e Matemática, para cada uma das etapas avaliadas. Os resultados de aprendizagem dos estudantes, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, verificadas por meio do Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Saeb é uma ação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Compete à Secretaria da Educação, orientar as Superintendências Regionais de Educação e unidades escolares sobre sua aplicação, bem como implementar ações de intervenções de acordo com os resultados apresentados, tanto no que se refere ao desempenho dos estudantes quanto à taxa de participação das escolas na realização dos testes, sendo que, quanto maior a participação, mais fidedignos serão os resultados, retratando a realidade da rede e favorecendo o planejamento de ações voltadas ao alcance de maior equidade e qualidade da nossa educação.

