Blitz Rosa: Guarda Municipal realiza ação educativa contra o câncer

De mulher para mulher, uma conversa de cuidado e carinho com a saúde. Essa é a proposta da Blitz Rosa realizada pela Guarda Municipal de Vitória, na última terça-feira (10), na Curva da Jurema. Chefiadas pela comandante Dayse Barbosa, as agentes de trânsito e de proteção comunitária realizaram abordagens a motoristas e motociclistas para uma conversa rápida, mas com um recado importantíssimo: o cuidado com a saúde feminina.

“O objetivo aqui é lembrar a cada uma dessas mulheres de que é necessário doar um tempinho para a própria saúde. Somos mulheres e sabemos como é a sobrecarga diária de responsabilidades, mas precisamos alertar para os exames essenciais. A Guarda Municipal de Vitória também é composta por mulheres que trabalham para a segurança de outras mulheres. O que desejamos é que elas se cuidem”, destaca a comandante da Guarda Municipal de Vitória.

A ação educativa foi motivada pelo Outubro Rosa, campanha nacional de prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama e de colo do útero. A ideia da Blitz Rosa surgiu das próprias agentes, que compõe 20% do efeito. Esta foi a primeira vez que foi realizada.

“Frequentemente, cuidamos das pessoas ao nosso redor e acabamos deixando de lado a nossa própria saúde. A começar pelo autoexame, que pode ser feito até mesmo durante o banho, e o papanicolau anual. Estamos aqui para chamar atenção para que esses exames sejam mantidos em dia”, observa Cláudia Pereira Pimentel, coordenadora Administrativa de Trânsito.

Se o diagnóstico for feito na fase inicial, as chances de cura de um câncer chegam a 90%, segundo a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). “Por isso disseminar essas informações é tão importante”, observa Marilucia Dalla, presidente da Afecc.

Cada motorista parada bateu um papo com as agentes de segurança, ganhou um lacinho da campanha e um bombom para adoçar o dia. Ah, todas receberam muito o recado.

“Achei a iniciativa incrível. O que mais me chamou atenção é que são mulheres da segurança, com uniforme e tudo. Vamos todas, então, evitar o câncer”, contou a motorista Raquel Batista, após falar com as agentes.

Exames em Vitória

Todo mês são ofertados 800 encaminhamentos para exames de mamografia na capital. Especialmente no mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde está dedicando 1.400 encaminhamentos.

Já os exames de papanicolau também podem ser solicitados nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros.

Confira as próximas Blitz Rosa:

Terça-feira (17)

Horário: 10h

Local: pracinha em frente ao cemitério de Santo Antônio, Santo Antônio

Terça-feira (24)

Horário: 10h

Local: Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, em frente à farmácia Melhorim, Jardim Camburi

Terça-feira (31)

Horário: 10h

Local: Avenida Fernando Ferrari, em frente ao posto Presidente, Sentido Centro, Goiabeiras