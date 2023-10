Brasil deve ter mais de 700 mil novos casos de câncer até 2025

Os casos de câncer estão em ascensão. Os números mostram que, no Brasil, as projeções são alarmantes, com a expectativa de mais de 700 mil novos diagnósticos até o ano de 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Neste mês, teve início o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, e a Unimed Sul Capixaba está aproveitando a data para trabalhar o tema na sua campanha Saúde em Dia.

A conscientização sobre os sinais e sintomas do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce desempenham um papel crucial na prevenção. Consultar um médico para orientações mais precisas e uma avaliação criteriosa é fundamental. É o que alerta o médico coordenador da Unimed Oncologia e oncologista clínico, Raphael Luzorio.

“O diagnóstico precoce do câncer de mama é o principal fator para se conseguir a cura. Segundo o Ministério da Saúde, o exame deve começar a ser realizado a partir dos 50 anos, porém, em situações específicas, ele pode ser necessário antes, a depender do risco individual de cada mulher. O ideal é que cada uma pergunte ao seu médico qual o melhor momento para iniciar o rastreamento com a mamografia”, recomenda.

O objetivo do Outubro Rosa é encarar esse cenário desafiador com a identificação precoce da doença e evitar diagnósticos tardios. Nesse contexto, a Unimed promove não somente a conscientização sobre a prevenção do câncer, com ações pontuais e divulgação em seus canais de comunicação por meio da campanha Saúde em Dia, mas também oferece uma estrutura de excelência para o diagnóstico e tratamento da doença, a Unimed Oncologia. O serviço é referência no tratamento de câncer no Sul do Espírito Santo e oferece Cirurgia Oncológica, Mastologia, Nutrição, Onco-hematologia, Oncologia Clínica, Psicologia e, com exclusividade na região, Radiologia Intervencionista e Onco-Genética.

Para chamar a atenção para a data e apoiar a campanha, o Núcleo Feminino Cooperativista, composto por médicas cooperadas, esposas de médicos e colaboradoras, está promovendo uma venda de camisetas exclusivas. A renda arrecadada será destinada a ações sociais em prol da saúde feminina.

A arte das camisetas traz as palavras ‘amar, viver e cuidar’ e elas estão disponíveis por R$ 50. Os interessados podem adquiri-las na secretaria do Edifício Unimed, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 46, Gilberto Machado, ou na Unimed Oncologia, que fica no Hospital Unimed, no bairro Safra. As dúvidas podem ser respondidas pelo telefone (28) 99252-2583.