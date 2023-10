BRK: informações sobre as faturas e histórico de consumo disponíveis em site

Informações sobre as faturas de água e esgoto, contas em aberto e histórico de consumo podem ser acessadas pelos clientes de Cachoeiro de Itapemirim por meio da agência virtual Minha BRK (minhabrk.com.br). Com a ferramenta, a população tem a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas sem a necessidade do atendimento presencial na loja da concessionária, na Ilha da Luz.

Para verificar quais são as contas que estão em aberto e o prazo para pagamento, o cliente deve acessar a agência virtual com o Código do Cliente (CDC) e a senha. Em seguida, basta clicar em “Contas” no menu do lado esquerdo. Já o histórico de consumo pode ser acompanhado pelo gráfico que demonstra quantos metros cúbicos de água o cliente usou em cada mês e o valor pago nos últimos 12 meses.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flávio Galindo, afirma ainda que o consumidor tem a opção de consultar se a última fatura emitida tem um valor maior ou menor do que a anterior, e o percentual dessa diferença. “Os serviços oferecidos pela Minha BRK permitem que os clientes do município agilizem a resolução de algumas questões de forma simples, prática, rápida e segura”, ressalta.

Para acessar a Minha BRK, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado. A agência virtual permite acesso a uma série de outros serviços como a troca de titularidade, religação, segunda via fácil, autoleitura, simulador de faturas, débito automático, notificar problemas, ligação nova e atualização cadastral.

Além da Minha BRK, a companhia disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001 de segunda a sexta das 8h às 20h, e sábados das 8h às 14h, e também o telefone 0800 771 0001 e site, que funcionam 24 horas.