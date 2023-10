BRK promove bate-papo em comemoração ao Outubro Rosa

A BRK promoveu uma ação especial na última sexta-feira (6) sobre a campanha Outubro Rosa. A concessionária reuniu as funcionárias para um bate-papo com a professora Andréa de Oliveira Damaceno, que compartilhou um pouco da sua experiência pessoal e incentivou as profissionais a cuidarem da saúde e a estarem atentas aos sinais do corpo.

Ela contou que está em tratamento contra o câncer pela segunda vez. A primeira vez foi em 2015, quando ainda tinha filhos pequenos e vivia um momento de fragilidade na família devido à morte do pai por causa de um câncer de próstata. “Inicialmente foi um choque, mas não deixei de lado a fé em Deus e tive uma rede de apoio importante formada por meu marido, filhos, família e amigos. Dessa forma, consegui vencer todos os ciclos e etapas do tratamento. O segundo diagnóstico também me assustou. No entanto, minhas inseguranças foram menores porque eu creio que o resultado será semelhante ao primeiro”, afirma.

Para Andréa, que atua na rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim, o encontro com as mulheres da BRK foi bastante significativo. “É uma oportunidade para trocar informações e promover a conscientização sobre a doença. Enfatizei a importância de fazer o autoexame, a mamografia e o ultrassom, e a necessidade de adotar as práticas preventivas. A fé, a autoestima e a rede de apoio são indispensáveis para quem está em tratamento”, destaca.

A técnica de enfermagem da BRK em Cachoeiro, Dayana Martins Braga, ressalta que o movimento de conscientização para o controle do câncer de mama acontece no mundo inteiro neste mês de outubro e que a BRK, como empresa que tem a saúde e o bem-estar como prioridade, faz adesão à campanha, incentivando e orientando as funcionárias. “Esse compartilhamento de informações é fundamental para contribuir com o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade pela doença”, frisa Dayana.