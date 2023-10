Cachoeiro: Casteglione assume PT com foco na construção de alianças

Em Plenária realizada, neste domingo (8), o Partido dos Trabalhadores (PT) de Cachoeiro oficializou o novo comando do Diretório Municipal da legenda. De olho no pleito eleitoral de 2024, a sigla escolheu como presidente o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione.

O trabalho desenvolvido pelo ex-presidente da legenda no município, o Toninho do PT, foi reconhecido pela diretoria, que o homenageou com um título de presidente de honra.

No encontro, Casteglione destacou a importância do diálogo e da valorização de todos os partidos que têm interesse em participar do processo de articulação para administrar Cachoeiro.

“O PT está fazendo uma revisão de todas as suas direções municipais, em todos os municípios do Brasil. E aqui em Cachoeiro nós chegamos a conclusão de que eu vou assumir a presidência a partir de hoje e, assumindo a presidência, junto com a nossa direção executiva, liderar a condução do processo de diálogo com propósito de construir as alianças para a candidatura de prefeito”, explicou Casteglione.

Além de lideranças petistas locais e nacionais, como a deputada Jack Rocha, o evento também contou com a participação de representantes de partidos como PDT, MDB, PSB, PV e PC do B.

De acordo com o ex-prefeito, a nova gestão do PT em Cachoeiro visa ainda construir um projeto para dar sustentação às candidaturas de vereadores e vereadoras na cidade.