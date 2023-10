Cachoeiro: definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol

No próximo domingo (5), Cachoeiro vai conhecer os grandes campeões do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023. Os últimos finalistas foram conhecidos nesse fim de semana, em jogos muito disputados e emocionantes.

As partidas foram realizadas no campo Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica. Na categoria aspirante, Máster do Bela Vista e Unidos do Valão duelaram pela vaga na final, fazendo um jogo intenso, que terminou de dois a um, para o time do Unidos do Valão.

Já no quadrante principal, o Bandeirante e o Master do Bela Vista proporcionaram um espetáculo de gols e competitividade. O jogo foi muito acirrado, terminando, no tempo normal, de quatro a quatro. Na disputa de pênaltis, melhor para o time do Máster do Bela Vista.

Finais

Os confrontos finais do Campeonato Amador, serão realizados no campo Grêmio Santo Agostinho. A entrada é totalmente gratuita e os jogos são abertos ao público.

A final na categoria aspirante será decida entre os times do Bandeirante e do Unidos do Valão, às 12h45. Já a decisão da divisão principal será as 14h45, entre as equipes do Máster do Bela Vista e do Santos do Zumbi.

A edição deste ano do Campeonato Municipal de Futebol Amador, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), contou com oito equipes participantes, divididas em dois grupos.

Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.

“Chegamos na grande final, agora é a hora das torcidas comparecerem para fazer uma grande festa do Esporte, em nossa cidade”, convida o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.