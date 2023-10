Cachoeiro: Diogo Lube revela rotina “inimaginável” de um vereador

A cada quatro anos a população vai às urnas escolher quem vai representá-la na Câmara de Vereadores. Apesar de entender a importância de exercer a cidadania, muitos cidadãos ainda não sabem, de fato, qual o papel do vereador e, até mesmo, quais são as suas atribuições.

No AQUIPOD, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, o vereador e professor Diogo Lube (Progressistas) traçou um panorama da rotina de um legislador e apontou quais são os desafios do exercício da função.

Enquanto presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Cachoeiro e membro da Comissão Organizadora do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro, Lube ainda trouxe detalhes sobre o processo seletivo e abordou questões, como os impactos das obras de macrodrenagem, que estão diretamente ligadas ao cotidiano da população.

O vereador também falou sobre o seu futuro político e partidário. Será que o Lube vai se candidatar a prefeito? Será pelo Progressistas? Aperte o play e confira essas e outras respostas no AQUIPOD.