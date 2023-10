Cachoeiro: Escola Família Agrícola abre inscrições para o ano letivo de 2024

A Escola Família Agrícola de Cachoeiro está com inscrições abertas para o ano letivo de 2024. Os interessados em cursar o primeiro ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Agropecuária devem procurar a sede administrativa, localizada à Fazenda Experimental Bananal do Norte, sem número, Pacotuba.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, presencialmente, pelos telefones da escola – (28) 99903-6357, (28) 99957-1159, (28) 99905-5044 – ou pelo e-mail [email protected].

É preciso levar histórico escolar do aluno; fotocópias da carteira de identidade, da certidão de nascimento ou de casamento; do CPF, do cartão do SUS, do cartão de vacina, do CPF e do RG dos responsáveis; duas fotos 3×4; além de comprovante de residência atual.

Na ocasião, os candidatos serão submetidos a uma entrevista. Nesta, será avaliado o envolvimento do estudante com o campo, uma vez que o curso é especialmente voltado para práticas agrícolas, no regime de alternância, em que o estudante passa uma semana na escola e outra na propriedade da família.

O curso tem duração de três anos e, após formado, o aluno sai com os diplomas do Ensino Médio e do Profissionalizante em Agricultura. Ao final, ele estará apto a seguir para o trabalho rural ou continuar os estudos no Ensino Superior, tanto em cursos correlacionados ou em outros de seu interesse.

A Escola Família Agrícola de Cachoeiro é uma instituição mantida pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes), com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro e do Instituto de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper), com foco na educação para a geração de oportunidades, emprego e renda no campo.