Cachoeiro: feira do servidor funcionará em novo endereço

A Feira Livre da Agricultura Familiar, também conhecida como Feira do Servidor, passará a ser realizada em novo endereço. A partir desta quarta-feira (4), ela poderá ser encontrada na Ceasa Regional Sul, a partir das 17h.

O espaço fica localizado na Avenida Mauro Miranda Madureira, sem número, Coramara, entre os bairros Central Parque e Elpídio Volpini, e irá atender aos servidores municipais que recebem o tíquete-feira e, também, ao público da região.

A mudança visa dar mais comodidade aos cerca de 1600 servidores e 34 produtores rurais que usam a feira todos os meses, evitando aglomerações e dificuldades com estacionamento e com o espaço.

A alteração está sendo acompanhada, de perto, pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), pela Cooperativa da Agricultura Familiar (CAF) e pela Agersa, que, inclusive, disponibilizou reforço nas linhas de ônibus para o horário.

Elas podem ser conferidas pelos servidores no quadro de aviso de cada secretaria, em que foram afixadas informações sobre a mudança e linhas de ônibus disponíveis para o endereço, inclusive com os horários dos ônibus de reforço. A informação também pode ser conferida no site novotrans.com.br/horarios_provisorio.

Alimentos frescos e de qualidade

A Feira do Servidor, há anos, é uma opção interessante para comprar alimentos frescos, de qualidade, diretamente do produtor rural de Cachoeiro de Itapemirim. Ela oferece, além das tradicionais frutas, legumes e hortaliças, diversos produtos da agroindústria familiar.