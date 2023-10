Cachoeiro: Findes lança agenda para melhorar negócios no Sul do ES

A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), por meio de sua Diretoria Regional Centro-Sul, realiza, nesta terça-feira (17), solenidade especial para entrega da Agenda Propositiva Regional para Melhoria do Ambiente de Negócios.

O evento acontecerá no auditório da Unidade Sesi/Senai, na avenida Jones dos Santos Neves, 975, no bairro Alto Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Findes, a elaboração da Agenda Propositiva Regional faz parte das ações do Programa de Desenvolvimento da Indústria e Melhoria do Ambiente de Negócios, implementado em todas as diretorias regionais pelo Conselho de Desenvolvimento Regional da Findes (Conder).