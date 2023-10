Cachoeiro mobiliza unidades de saúde com ações voltadas para o Outubro Rosa

No mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, a Prefeitura de Cachoeiro realizará ações alusivas ao Outubro Rosa em equipamentos públicos da rede municipal de saúde. As atividades começam nesta semana.

Durante o mês, a Casa Rosa e Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município receberão ações educativas relacionadas ao tema da campanha, disponibilizando serviços que oportunizam o diagnóstico precoce da doença. A programação será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Além de palestras e atividades informativas, haverá a oferta de exames preventivos, solicitações de mamografias, testes rápidos e aferição de pressão arterial e glicemia. Nas ações educativas, a programação prevê também a realização rodas de conversa.

No dia 26 de outubro, uma grande mobilização temática será promovida na Praça de Fátima. A programação do evento está sendo finalizada, e será divulgada, em breve, no site e nas redes sociais da Prefeitura de Cachoeiro.

“Mais uma vez, temos uma programação séria e diversificada para fomentar esse que é um tema muito importante para a saúde. A prevenção é sempre o melhor remédio”, destaca o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Sobre o câncer de mama

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição. A taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos/100.000 mulheres, respectivamente.

Confira a programação completa

ESF BNH de Baixo – sexta-feira (6), 8h às 10h

– Palestra sobre câncer de mama e colo de útero e solicitação de exames de mamografia, realização de testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e coleta de preventivo

ESF Córrego dos Monos – sexta-feira (6), 8h às 15h

– Agenda extra com solicitação de pedido de mamografia e coleta de preventivo

ESF Aquidaban – segunda-feira (9), 10h

– Palestra temática no salão da igreja São Sebastião

Casa Rosa – terça-feira (10), 8h

– Evento em parceria com o Sicoob, para solicitação de mamografia de rastreamento

ESF Córrego dos Monos – terça-feira (17), 8h às 15h

– Agenda extra com solicitação de pedido de mamografia e coleta de preventivo

ESF Basiléia – quarta-feira (18), 8h

– Palestra sobre câncer de mama e colo do útero, solicitação mamografia e agendamento exame preventivo, teste rápido de sífilis, hepatites e HIV

ESF Aquidaban – quarta-feira (18), 8h às 10h

– Aferição de pressão, glicemia capilar e realização de testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Palestra sobre prevenção do câncer de mama e de colo uterino. Roda de conversa sobre violência contra a mulher e como mudar essa realidade

ESF Burarama – quarta-feira (18), 8h às 16h

Palestra sobre saúde da mulher. Consultas com enfermeiro e médico, solicitação de pedido de mamografia, coleta de preventivo, realização de testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e café da manhã e à tarde

ESF Itaoca – quarta-feira (18), às 8h às 16h

Solicitação de pedido de mamografias. Roda de conversa sobre a importância do auto exame das mamas

ESF Paraíso – quarta-feira (18), às 7h30

– Sala de espera com o tema prevenção ao câncer de mama

ESF Vila Rica – quinta-feira (19), 8h

– Na quadra da Associação de Moradores do Bairro Vila Rica haverá: consulta e orientação com o Procon. Consulta e orientações com a Sala do Microempreendedor. Realização de testes rápidos de IST’s em parceria com o CRIAS. Aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Orientação odontológica, nutricional e jurídica. Orientação sobre prevenção de câncer de mama e de colo uterino. Solicitação de pedido de mamografia (conforme Ministério da Saúde) e exames laboratoriais de rotina. Vacinação. Agendamento de preventivo. Sorteios de brindes. Espaço com maquiagem e corte de cabelo

ESF Gilson Carone – sábado (21), 9h às 16h

– No Conjunto Residencial Otílio Roncete – Palestra sobre a importância da realização do auto exame da mama e do exame preventico, na prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Solicitação de pedido de mamografia e exames laboratoriais de rotina, realização de testes rápidos de IST’s e aferição de pressão arterial e glicemia capilar

ESF Village da luz – sábado (21), 8h

– Coleta de preventivos e palestras sobre câncer de mama e colo uterino

ESF Aquibadan – sábado (21), 7h às 12h

– Café da manhã, solicitação de pedido de mamografia, coleta de preventivo, realização de testes rápidos de IST’s, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e vacinação

ESF Itaoca – segunda-feira (23), 8h

– Palestra “prevenção é o melhor”; realização de testes rápidos de IST’s, solicitação de pedido de mamografia e aferição de pressão arterial e glicemia capilar

ESF São Vicente – terça-feira (24), 8h

– Palestra roda de conversa prevenção de câncer de mama e colo de útero e solicitação de pedidos de mamografia e realização de testes rápidos de IST’s

ESF Paraíso – quarta-feira (25), 8h

– Realização de testes rápidos de IST’s pela manhã. No decorrer do mês: Busca ativa das mulheres de 50 a 69 anos para realização de mamografia, através de consultas de enfermagem para rastreio

ESF Novo Parque – quarta-feira (25), 8h

– Palestra temática “Câncer de mama e colo do útero”. Solicitação mamografia, coleta e agendamento exame citopatológico, realização de testes rápidos de IST’s

ESF Soturno – quinta-feira (26), 8h às 10h

– Palestra sobre Câncer de Mama e prevenção

ESF Coramara – quinta-feira (26), 8h

– Coleta de preventivos e palestras sobre câncer de mama e colo uterino

ESF Valão – quinta-feira (26), 8h

– Palestra sobre o tema “Prevenção do Câncer de mama” com os acadêmicos de enfermagem da Multivix e solicitação de mamografia

ESF Aeroporto – quinta-feira (26), 8h às 12h

– Programações: Abertura: Momento Ioga – Orientação Odontologia (Alunos Enfermagem São Camilo) – Solicitação de pedido de mamografias (Médicos da ESF) – Vacinação – Aferição de pressão arterial e glicemia capilar – Realização de testes rápidos de IST’s – Café da manhã – Agendamento de coleta de preventivos durante todo o mês

ESF Valão – sexta-feira (27), 8h

– Aconselhamento e testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B hepatite C, prevenção DSTs distribuição de preservativos, com os acadêmicos de enfermagem da Multivix

ESF Córrego dos Monos – sexta-feira (27), 8h às 15h

– Agenda extra com solicitação de pedido de mamografia e coleta de preventivo, durante todo o dia

ESF Gilson Carone – sábado (28), 7h às 12h

– Solicitação de pedido de mamografia e exames laboratoriais de rotina, realização de testes rápidos de IST’s e aferição de pressão arterial, glicemia capilar, vacinação e café da manhã



ESF São Vicente – sábado, 7h às 12h

– Solicitação de pedido de mamografia, coleta de preventivo e realização de testes rápidos de IST’s

ESF Amaral – durante o mês

– Solicitação de mamografia, coleta de preventivos e orientações de prevenção de IST’s (incluindo a Saúde na Hora)

Policlínica Bolivar de Abreu – sábado (28), 8h às 11h30

– Atendimentos estéticos, atendimentos de saúde, confecção do cartão do SUS e atualização da carteira vacinal