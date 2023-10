Cachoeiro ocupa terceiro lugar em ranking nacional de qualificação de servidores

Cachoeiro de Itapemirim mais uma vez se destaca em avaliações nacionais de gestão pública, desta vez, alcançando a terceira colocação no Ranking de Cidades com Servidores mais Qualificados, do Centro de Liderança Pública (CLP).

No recorte estadual, apenas Vila Velha figurou junto a Cachoeiro nos 40 municípios do país mais bem colocados na avaliação, elaborada pela relação entre o número de servidores públicos municipais com formação superior e o total de servidores.

O resultado é um reflexo da Lei Municipal Nº 7.516, sancionada pelo prefeito Victor Coelho no ano de 2017, que passou a exigir o diploma de nível superior para a ocupação de diversos de cargos na estrutura administrativa do município.

Atualmente, Cachoeiro conta com 6.792 servidores ativos, sendo que 3.413 possuem diploma de formação superior, o que corresponde a percentual de 50%.

Além dessa exigência para a ocupação de determinados cargos, a Prefeitura de Cachoeiro também promove, regularmente, capacitações e formações profissionais e pessoais em diversas áreas, sempre buscando aprimorar a atuação dos profissionais.

“Ter um efetivo de servidores cada vez mais qualificado significa que estamos construindo bases sólidas para uma administração pública cada vez mais eficiente e preparada para atender às demandas da população, com celeridade e eficiência”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Sobre o CLP

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização sem fins lucrativos que atua há 14 anos mobilizando redes, lançando ferramentas e formando lideranças públicas a níveis municipal, estadual e federal. A publicação do ranking de qualidade dos servidores acontece na mesma semana em que se é comemorado o Dia do Servidor Público (28 de outubro).