Câmara antecipa ticket alimentação e salário de outubro aos servidores

Por conta do feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que será celebrado nesta quinta-feira (12), o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (Podemos), antecipou o pagamento do ticket alimentação do mês de outubro aos servidores do legislativo.

O anúncio foi feito durante a sessão ordinária da última terça-feira (10) e o pagamento será realizado nesta quinta-feira (12). A data regular para pagamento desse benefício é o dia útil seguinte ao dia 15 de cada mês.

A antecipação do pagamento foi planejada para auxiliar os servidores em suas compras durante o feriado prolongado, e também para estimular o consumo no comércio local durante esse período.

Brás explicou que a decisão foi tomada pela Mesa Diretora e que essa antecipação não onera nem traz prejuízos para a Câmara, uma vez que o pagamento já estava programado. “Além do dia da nossa padroeira, também comemoramos o dia das crianças e sabemos que há muita movimentação no comércio. Com a antecipação do pagamento garantimos mais tranquilidade para os servidores realizarem suas compras”.

Pagamento do salário também será antecipado

Neste mês de outubro, a Câmara de Cachoeiro também antecipará, para o próximo dia 27, o pagamento dos salários dos servidores, em razão do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. A antecipação é uma forma valorizar a dedicação dos trabalhadores que servem à população no exercício do serviço público.