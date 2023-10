Câmara de Cachoeiro convoca diretor da Agersa

Foi aprovado por 8 votos a 7, com duas abstenções, na sessão ordinária da última terça (3), requerimento proposto pelo vereador Leo Camargo (PL) para que a Câmara convoque Vanderley Teodoro de Souza, Diretor-presidente da AGERSA, ao Poder Legislativo. Conforme o documento, o objetivo é que o dirigente preste esclarecimentos acerca da ‘plotagem de identificação magnética’ nos veículos oficiais da autarquia.

Atendendo ao Regimento Interno da Casa, a Câmara protocolou a convocação para que o dirigente se apresente em Sessão Extraordinária. A data, definida pela presidência, é o dia 16 de outubro, segunda-feira, às 15 horas. “Como o Regimento não determina os prazos, tradicionalmente a escolha é feita após tratativas com o convocado, desde que a data não ultrapasse 30 dias da aprovação do requerimento. Com isso, pretende-se garantir o melhor rendimento da sessão, já que o convocado terá tempo e condições de reunir as informações necessárias para prestar os esclarecimentos que motivaram a convocação”, explica Brás Zagotto (Podemos), presidente da Câmara.

O que diz o Regimento:

“Art. 150 – A Câmara, bem como qualquer de suas Comissões, poderá convocar o Prefeito, Secretários e dirigentes de órgãos públicos municipais para prestarem, pessoalmente, esclarecimentos sobre assuntos previamente determinados.

§ 3º – A audiência dos convocados será realizada em sessão extraordinária.”