Camisas da FNCC do Outubro Rosa estão à venda em Cachoeiro; saiba onde

“Cada detalhe importa”. Com esse slogan a Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC), unidade de Cachoeiro de Itapemirim lançou a campanha Outubro Rosa com uma linda camisa que já está à venda, nas lojas parceiras Las Pretas e Anis Modas.

A FNCC está há mais de 10 anos no Espírito Santo e atende pacientes oncológicos em todo sul do Estado. Neste mês, assim como todos o país, pretende chamar atenção para a prevenção do câncer de mama através do autoexame e também dos exames disponiveis da rede de saúde.

Vale ressaltar que toda arrecadação da venda das camisas será destinada exclusivamente para as demandas dos pacientes cadastradas e atendidos pela Frente.

A FNCC fica Av. Pinheiro Junior 54, próximo ao Tiro de Guerra. Mais informações pelo telefone (28) 99993-2376