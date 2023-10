Campanha de doação quadrinhos para Unidades Socioeducativas de Cachoeiro

O Projeto Narrativas Periféricas deu início a uma campanha de doação de quadrinhos para as Unidades Socioeducativas de Cachoeiro de Itapemirim, incluindo, também, mangás, graphic novels, fanzines e cordéis.

As doações podem ser feitas até 30 de outubro, na Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Os exemplares arrecadados, que devem estar em bom estado de conservação, farão parte do acervo das gibitecas que estão sendo montadas na Unidade de Internação Socioeducativa Sul (UNIS) e na Unidade de Internação Provisória Sul (UNIP).

Além dos exemplares doados, os acervos contarão com mais 250 unidades adquiridas pelo Projeto Narrativas Periféricas. Haverá, ainda, um mobiliário com prateleiras para colocar os exemplares, mesa de centro, caixotes, dois pufes, três almofadas e tatame. Até 30 de outubro, as gibitecas estarão prontas.

A gestora cultural do projeto, Karlili Trindade, afirma que, como a iniciativa trata de narrativas periféricas, a ideia de criar as gibitecas nas Unidades Socioeducativas atender jovens que são um recorte específico da periferia.

“Normalmente as Unidades Socioeducativas estão nas contrapartidas do projeto, poucas atividades culturais são realizadas internamente, mas o projeto é destinado a esses jovens, com o objetivo de garantir direito à cultura e acesso à literatura. E o contato com a literatura popular possibilita a liberdade de ideias e conhecimento, de imaginação e de possibilidades. A ideia não é humanizar nada, mas garantir direitos”, diz.

As gibitecas das Unidades Socioeducativas também terão painéis em grafite, feitos por artistas cachoeirenses. Na UNIS Sul, o painel será de autoria de Rudson Costa, o Rudinho, que desenvolve painéis, murais e outdoor. Na UNIP Sul, será de Menoon, artista urbano e historiador, realizador de diversas oficinas inclusivas de grafite em projetos sociais e escolas no Sul do Espírito Santo, que ajudam a desenvolver o senso crítico e despertar os alunos para as artes e o papel importante que estas ocupam na vida do ser humano.

“A campanha de doação é um chamado para que a população olhe para os jovens que ali estão. Um jovem disse para nossa equipe durante uma atividade: ‘As pessoas passam pela Unidade e não imaginam que aqui dentro tem gente’. A sociedade precisa lidar com esse problema que é a de uma juventude encarcerada, resultado de inúmeras ausências, violências e desigualdades”, afirma Karlili.

O Projeto Narrativas Periféricas é realizado pela Ciclo Escola, que atua nos eixos Cultura, Cidade e Sociedade, com ações formativas, dialogais e de gestão e produção cultural. Conta com recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), patrocínio da Transportadora Associada de Gás – TAG, apoio do IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo e da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura.

“A TAG investe em projetos sociais pois acredita na transformação da sociedade por meio da cultura e da educação. Este ano estamos patrocinando três iniciativas no Espírito Santo, representando um investimento de mais de R$ 800.000,00 no estado”, conta a gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa, Thais Soares.

Além da montagem das gibitecas, as Unidades Socioeducativas de Cachoeiro também serão contempladas com oficinas de quadrinhos a serem ofertadas para os socioeducandos. As aulas serão ministradas por jovens que tiverem o melhor desempenho na Formação em Quadrinhos, que será realizada pelo Projeto Narrativas Periféricas a partir do dia 30 de setembro.

Para participar da Formação, que é gratuita, foram selecionados, entre os 94 jovens que se inscreveram, 30 da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Cada um deles irá ganhar uma bolsa no valor de R$ 1.200,00 para ministrar as oficinas nas Unidades Socioeducativas, que terão duração de 12 horas.

O Narrativas Periféricas contempla, ainda, a produção de uma coletânea dos trabalhos dos alunos da Formação e das oficinas, e de uma websérie. “

Local para doação:

● Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva

Endereço: Rua 25 de Março, 106, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Mais informações:

Instagram @narraperifa e @cicloescola

Celular / WhatsApp: 27 99657-6252