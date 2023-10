Capixabas disputam prêmio de R$ 500 mil em novo reality da Netflix

Imagina assistir de fora à relação do seu cônjuge com a sua mãe? Isso é o que promove o experimento inédito da Netflix intitulado ‘llhados com a Sogra’, que tem apresentação da atriz Fernanda Souza, e estreou na última segunda-feira (9).

O Espírito Santo está na competição e é representado pela família Nery, composta pelo casal Francine e Rodrigo, ambos proprietários de uma marca que oferece aulas de surf. Quem entra na casa será Maria Eliane Ribeiro Nery, a mãe da participante.

A Netflix vai oferecer um prêmio de R$ 500 mil ao casal que lidar melhor com as mães de seus companheiros em uma situação de isolamento.

Com pautas de convivências facilmente identificáveis, ‘Ilhados com a Sogra’ entrega uma grande mistura de emoções dentre DRs, desabafos, reconciliações e muito humor.

Além de provas e acomodações que testam as afinidades das duplas, a atração ainda promove dinâmicas de terapia com a psicóloga clínica Shenia Karlsson, que desenvolve as questões familiares existentes no contexto de cada um.