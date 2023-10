Cara de pau! Vídeo mostra homem furtando bicicleta em loja de Cachoeiro

Um homem, ainda não identificado, furtou uma bicicleta de uma loja, localizada na região central de Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (26) e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Pelas imagens é possível ver o homem parado por alguns segundos em frente à loja, na rua Eugênio Amorim, bairro Guandu. Ele observa a movimentação e em seguida entra no estabelecimento, se abaixando próximo à bicicleta. Neste momento, ele parece tentar soltar o equipamento. Logo depois ele sai e observa mais um pouco.

Em questão de segundos, o homem entra na loja novamente, pega a bicicleta e sai tranquilamente. Toda ação demorou menos de um minuto. Pelas imagens ainda é possível observar que o homem sobe na bicicleta e sai pedalando.

Nas redes sociais, a loja divulgou uma imagem do modelo do objeto furtado.

Por meio de nota a Polícia Militar (PM) informou que não foi acionada para atender esta ocorrência.

