VÍDEO| Carbono zero no ES: empresa incentiva consumo de energia solar

Tendo como foco a redução da emissão de gases poluentes, a empresa União Solar tem incentivado cada vez mais a população capixaba ao consumo de energia limpa.

No AquiPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, em Alegre, os representantes da empresa no Espírito Santo explicaram sobre as vantagens da energia solar para a descarbonização do ar e a redução da emissão de gás carbônico derivado da queima de combustíveis fósseis para a atmosfera.

Marcelo Barbosa e Raryston Pádua ainda destacou as novas tecnologias que já estão à disposição dos produtores agrícolas do Estado. Confira: