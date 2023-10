Carro roubado em Belo Horizonte é recuperado pela PRF em Ibatiba

Na noite da última segunda-feira (09) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no Km 159 da BR-262 em Ibatiba, um carro que havia sido roubado no ano de 2022 em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Uma equipe de policiais rodoviários federais, que efetuava ronda com foco no combate à criminalidade, deu ordem de parada ao utilitário que trafegava com apenas o condutor à bordo. Durante a abordagem, o mesmo foi indagado sobre a procedência do bem, que alegou que havia comprado há apenas uma semana. Na sequência, ao tentarem realizar a consulta da placa do veículo, os federais não obtiveram êxito.

Ao vistoriarem os elementos de identificação, notaram que a numeração do chassis estava com sinais de ter sido suprimida, dentre outros indícios constatados. Assim, através da análise de outros elementos rastreáveis, descobriram a verdadeira identificação do automóvel e que havia para ele uma restrição de roubo ocorrido em Belo Horizonte.

Diante das evidências, foram encaminhados veiculo e suspeito ao DPJ de Venda Nova do Imigrante para as medidas cabíveis do flagrante.

De janeiro a setembro de 2023, já são 240 veículos roubados, que foram clonados pela criminalidade, mas recuperados pela PRF nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.