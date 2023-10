Castelo abre editais de incentivo para diversas áreas culturais

A Prefeitura de Castelo, através da Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura – SEMTEC, lançou cinco editais de incentivo às diversas áreas da cultura, concedendo o valor de R$ 536.364,67 ao setor.

As inscrições vão acontecer entre os dias 02 e 31 de outubro na sede da SEMTEC, localizada no 1º andar do prédio do Centro de Cultura e Cidadania de Castelo, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas.

Os editais vão contemplar, com recursos advindos da Lei Paulo Gustavo, Fundo a Fundo e Prefeitura, um total de 46 iniciativas culturais, distribuídas entre as áreas de produção audiovisual, capacitação de agentes culturais, oficinas, publicações, apresentações e outros.

Todo o processo de elaboração dos editais, que inclui a definição de valores, a quantidade de projetos e a divisão dos recursos, foi construído em conjunto com a sociedade civil, por meio de consultas públicas e da participação ativa do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Castelo.

“Esse edital consolida o ciclo do maior investimento de todos os tempos do Município de Castelo em parceria com o Governo Federal para a fomentação do incentivo e da criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usem o conhecimento e a criatividade para agregarem ao setor cultural de nossa cidade. Convido a todos que estão dentro dos requisitos a participarem dessa grande oportunidade”, ressaltou o Prefeito, João Paulo Nali.

Os projetos serão divididos da seguinte forma:

Seis iniciativas de produção de curta-metragem, cada uma com o valor de R$ 31.170,25 mil;

Duas iniciativas de cinema itinerante, divididas entre área urbana e rural, com os valores de R$ 20.248,79 e R$ 22.500,00, respectivamente;

Uma iniciativa de formação em audiovisual, com o valor de R$ 21.462,64;

Duas iniciativas na área de cultura popular, com o valor total de R$ 16.000,06;

Duas iniciativas para artesanato, com o valor total de R$ 16.000,00;

Dez iniciativas para publicação em literatura, com o valor total de R$ 69.770,00;

Nove iniciativas na área de dança, com o valor total de R$ 68.680,00;

Seis iniciativas na área de música, com o valor total de R$ 54.000,00;

Oito iniciativas na área de teatro, com o valor total de R$ 60.680,026.