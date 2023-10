Castelo: estudo revela o que os eleitores acham da administração municipal

A maior parte dos eleitores da cidade de Castelo aprova a administração do poder público municipal. Segundo pesquisa, realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM, 61,7% dos entrevistados afirmam que a gestão é boa e 29,6% classificam como ótima.

Quando somadas as avaliações, a administração da Prefeitura de Castelo tem cerca de 90% de aprovação.

Já os eleitores que avaliam a administração municipal como ruim representam 3,9% dos entrevistados e os que apontam como péssima, 1,2%. Aproximadamente 3,6% não respondeu.

O estudo ouviu 415 eleitores, entre os dias 27 e 28 de setembro, na sede e nos distritos do município de Castelo. A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos.

