Cavalo de Aço: polícia deflagra 2ª fase operação e procura envolvidos de assaltos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Distrito Policial (DP) de Jardim Limoeiro, na Serra, deflagrou, nesta terça-feira (10), a segunda fase da Operação Cavalo de Aço. O objetivo da ação foi cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de dois suspeitos apontados como responsáveis por um assalto ocorrido no dia 05 de setembro, no bairro Porto Canoa, também na Serra.

Câmeras de videomonitoramento registraram a ação e auxiliaram a polícia na identificação dos autores do roubo. Após a identificação, foi feita a representação à Justiça pelos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva dos investigados. Os pedidos foram deferidos e diligências foram feitas nos endereços onde os investigados residiam.

“A dupla não foi encontrada, o que é de costume quando se trata de criminosos contumazes, que estão sempre mudando de endereços para dificultar as ações da polícia em prendê-los”, afirmou o titular do Distrito Policial de Jardim Limoeiro, delegado Josafá Silva.

Os investigados têm passagem pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A PCES pede que quem souber do paradeiro dos investigados, pode realizar a denúncia por meio do Disque-Denúncia 181 ou ligar para o Distrito Policial de Jardim Limoeiro nos números: 3138-8100 e 3291-5034. O anonimato é garantido.