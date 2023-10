Centro Operacional da Guarda Municipal de Cachoeiro recebe obras de reforma

As obras de reforma e modernização do novo Centro Operacional da Guarda Municipal de Cachoeiro estão avançando na Ilha da Luz. O edifício está recebendo amplas intervenções para dar melhores condições de trabalho para os agentes e aprimorar as ações da corporação.

Com investimentos de quase R$ 2 milhões, as melhorias incluem novas instalações elétricas, pluviais e hidrossanitárias; intervenções gerais na estrutura; novos ambientes e acomodações; pintura; reforma do telhado com impermeabilização; projeto de combate a incêndios, dentre outras.

A primeira etapa dos serviços, coordenados pela Secretaria Municipal de Obras (Semo), está prevista para ser concluída no fim do primeiro semestre de 2024.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro, uma vez reformada e modernizada, a sede da Guarda Civil de Cachoeiro contará com academia e salas de treinamento, estandes de tiro, sala de armamento, área de monitoramento, sala de inteligência e gabinetes para o comando do órgão.

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, e o vice, Ruy Guedes, que também chefia a pasta de Segurança e Trânsito, estiveram presentes para supervisionar o andamento dos trabalhos. Na ocasião, também compareceram Lorena Vasques, secretária municipal de Obras, e Rodrigo Bolelli, secretário executivo da pasta.

“Trata-se de um investimento muito importante para o fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, que reforçará as ações e operações do órgão, na missão constante de zelar pela segurança dos munícipes e da coisa pública”, afirmou Guedes.

“Estamos muito satisfeitos com as melhorias em andamento no Centro Operacional da Guarda Municipal de Cachoeiro. Este investimento representa um compromisso firme com a segurança e o bem-estar de nossa comunidade. Com essas melhorias, estamos proporcionando às nossas equipes da Guarda Municipal um ambiente de trabalho mais adequado e recursos essenciais para atendes aos chamados da sociedade”, destacou o prefeito Victor Coelho.