Cinco suspeitos de assalto são presos pela PM em Itapemirim

Na noite da última quarta-feira (11), policiais militares da 9ª Cia Independente, após acionamento do Centro de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar (COPOM), foram informados sobre uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, na localidade de Bom Será, em Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos, dentre eles três menores, tentaram fugir utilizando três motonetas, mas foram localizados e detidos nas proximidades de um posto de gasolina na rodovia.

Com eles, foram encontrados os aparelhos celulares roubados minutos antes. O simulacro de arma de fogo foi abandonado no matagal do percurso da fuga, sendo encontrado e apreendido posteriormente.

Todos os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade de plantão da Delegacia de Itapemirim para os procedimentos legais.