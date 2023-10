Clássico Vasco X Botafogo pode ser realizado no Espírito Santo

Ainda sem data confirmada porém prevista para acontecer no dia 5 de novembro, o clássico entre Vasco de Botafogo está dando o que falar. Isso porque o time cruzmaltino que o mandante da partida, não pode utilizar o seu estádio, São Januário, em clássicos.

São Januário está liberado para receber público desde a 24ª rodada, quando o Vasco goleou o Coritiba por 5 a 1, mas existe uma recomendação em vigor da Polícia Militar para que o estádio não receba clássicos. Caso o Governo do Rio não libere o Maracanã, a diretoria vascaína vai buscar um acordo com os órgãos competentes para poder atuar na Colina.

O Maracanã é uma alternativa, mas o clube precisa entrar na justiça para obter liberação.

Para Vasco x Botafogo ser no Espírito Santo seria necessária uma liberação da CBF, uma vez que o regulamento do Brasileirão prevê que os últimos cinco jogos com mando de cada clube não podem ser transferidos de estados.

O Botafogo, no papel de visitante, e as federações do Rio e do Espírito Santo deram o aval para a mudança. Mas é improvável que o clássico seja realizado em outro estado.

O Vasco está na 17ª posição do Brasileirão e enfrenta o Fortaleza no próximo dia 18, em São Januário, pela 27ª rodada. O Botafogo, por sua vez, enfrenta o Atheltico Paranaense no próximo dia 21, no Estádio Nilton Santos.

*Com informações do GE