Começa nesta sexta (27) Festival de Pescado e Frutos do Mar em Vitória

Os moradores e visitantes do bairro Jesus de Nazareth viverão dias de muita cultura e gastronomia, a partir da próxima sexta-feira (27). É por lá que acontece a 1ª edição do “Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth”, com apoio da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por meio da Secretaria de Cultura (Semc).

O objetivo do evento, que segue até o domingo (29), é promover o turismo, o empreendedorismo, a gastronomia e a cultura além de apresentar ações de preservação do meio ambiente.

“Será um evento muito importante com geração de renda e trabalho para os moradores do bairro e celebração da herança cultural e da conexão deste local com o mar, criando oportunidades econômicas e educativas que beneficiarão a comunidade”, explica a presidente do Instituto Mão na Massa, Fernanda Pereira

Programação

O Festival, que é uma realização do Capixaba HUB, formado pelo Instituto Mão na Massa e a Central das Comunidades, contará com uma programação que terá início às 15 horas na sexta-feira (27) e às 10 horas no sábado e domingo (28 e 29), indo até 22 horas durante os três dias.

Confira tudo que está programado:

Circuito House Gourmet

Circuito que funcionará em tempo integral, onde os moradores poderão abrir suas casas para receber os turistas e venderem seus produtos gastronômicos produzidos domesticamente.

Circuito de Bares e Restaurantes

Esse Circuito funciona na comunidade há anos e oferece aos turistas que visitam a região a oportunidade de experimentar as delícias preparadas na comunidade. Dentre os estabelecimentos estão o Bar do Bigode, Restaurante do Languinho, Veredas Bar, Bar da Galera e Recanto da Passarela.

Circuito Food Trucks e Cervejas Artesanais

Este espaço funcionará na entrada do bairro, na Rua Afonso Sarlo, e contará com a presença da revendedora de cerveja e chopp Sem Freio Beer que realiza eventos próprios em outras comunidades da grande Vitória, com atrações culturais.

Circuito da Economia Solidária

Importante ponto do evento, será caracterizado pela venda de produtos artesanais e produtos não gastronômicos variados.

Feira da Gastronomia

A Feira da Gastronomia será o local onde as grandes cozinheiras do bairro poderão ofertar as delícias preparadas na comunidade para que os visitantes possam vivenciar a experiência gastronômica do bairro.

Oficina de Empreendedorismo Feminino “Fábrica de Deslumbrantes”

Sob a coordenação de Angélica Salviato e Talita Maderi a “Fábrica de Deslumbrantes” acontecerá no Espaço Olhar da Comunidade. A oficina contará com um workshop desenvolvido para mulheres que desejam construir e consolidar uma imagem pessoal própria e de sucesso para as redes sociais.

Espaço Kids

Espaço destinado à crianças com recreadores.

Atrações Culturais

O evento contará com 28 atrações culturais com artistas locais e de outras partes do estado em cinco diferentes palcos: um principal, montado na Rua Helena Miller, outro na Rua Afonso Sarlo e três “mini palcos” espalhados pela comunidade.

Turismo na Comunidade

O evento contará com uma equipe de adolescentes moradores da comunidade para receber os turistas durante o Festival. Os jovens foram capacitados pela SETUR ES e promoverão passeios por toda a comunidade.