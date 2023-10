Concurso da Sejus tem prova aplicada e gabarito divulgado

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) divulgou na última segunda-feira (09) os gabaritos das provas do concurso da Secretaria da Justiça (Sejus). O certame oferta 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário, mais cadastro de reserva.

As provas objetivas foram aplicadas no último domingo (08), com 60 questões de múltipla escolha. Ao todo, mais de 38 mil pessoas se inscreveram no processo. Os resultados preliminares podem ser consultados pela página no Ibade (www.ibade.org.br). As provas foram realizadas dentro do cronograma previsto e sem registro de tumulto.

A próxima etapa do certame, prevista para janeiro de 2024, será o Teste de Aptidão Física (TAF). Os candidatos classificados e mais habilitados para prosseguimento do concurso, também serão submetidos a exame psicotécnico, exame de saúde, heteroidentificação, investigação social e curso de formação. Todas de caráter eliminatório.

É pré-requisito para o cargo ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E”. A remuneração do cargo é de R$ 3.741,06, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600,00, com carga horária de 40 horas semanais.

O certame conta com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas.

Apoio

Servidores da Secretaria da Justiça (Sejus) atuaram durante a realização das provas para inspetor penitenciário nesse domingo (08). Entre as ocorrências de maior relevância, está a recuperação de um veículo roubado. Um candidato relatou o roubo do carro, celular e documentos, quando estava a caminho do local da prova do concurso, no bairro Campo Grande, em Cariacica.

O veículo foi recuperado por policiais militares antes do início da prova. O candidato recebeu apoio de policiais penais para atendimento da ocorrência junto à Polícia Civil e pôde fazer a prova sem maiores problemas. Além disso, levantamentos realizados pela Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip), juntamente a força de segurança pública, identificaram quatro candidatos com mandados de prisão preventiva decretados. As prisões ocorreram ao longo da semana passada, período que antecedeu à aplicação das provas.