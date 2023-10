Concurso público em Cachoeiro: Prefeitura anuncia edital em novembro

O prefeito Victor Coelho (PSB), esteve em Brasília nesta semana para buscar recursos para novos investimentos no município e anunciou novidades sobre o concurso público em Cachoeiro de Itapemirim previsto para os próximos meses.

Victor esteve na sede do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), para tratar os detalhes da realização do processo seletivo para novos cargos na Prefeitura do município.

“Pessoal notícia importante! Finalmente acabamos de resolver a última etapa do nosso concurso público. Assinamos o termo aditivo que faltava, e também no Diário Oficial já alocamos os recursos necessários para a abertura das inscrições”, contou.

O chefe do Executivo ressaltou ainda que o edital deve ser lançado no próximo mês. “Nossa previão é que no mês de novembro, a gente lance o edital do concurso. Por segurança e lisura de todo processo de seleção, todas as próximas etapas serão tratadas exclusivamente pela banca organizadora”, completa.

O concurso público em Cachoeiro de Itapemirim ofertará 370 vagas.

Confira as vagas do concurso público em Cachoeiro: