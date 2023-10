Confira o resultado da eleição do Conselho Tutelar em Presidente Kennedy

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura de Presidente Kennedy, realizou neste domingo, dia 1º de outubro de 2023, a eleição para a escolha de membros do Conselho Tutelar de Presidente Kennedy para o quadriênio 2024/2027. No município são escolhidos cinco conselheiros titulares e cinco suplentes.

O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, tendo como atribuições atender e aconselhar pais e responsáveis na aplicação das medidas previstas no Estatuto assim como apresentar à Justiça casos de descumprimento da lei, entre outras funções.

Confira os resultado das eleições: