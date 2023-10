Confira os novos conselheiros tutelares eleitos em Cachoeiro

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim escolheram, neste domingo (1), os dez conselheiros tutelares (confira a lista abaixo) que tomarão posse em janeiro de 2024, para um mandato de quatro anos. A eleição foi realizada na escola estadual “Áttila de Almeida Miranda”, no bairro Vila Rica, das 8h às 17h.

Vinte pessoas concorreram às dez vagas para as duas regionais do conselho. Em caso de desistências, será acionada a lista de suplentes. Os eleitos passarão por uma qualificação, em que se aprofundarão sobre defesa de direitos das crianças e dos adolescentes, a rede de serviços de proteção e outros assuntos ligados à área.

Uma vez empossados, eles atuarão nas regionais de Cachoeiro de Itapemirim (cinco conselheiros em cada uma) no quadriênio 2020/2024, exercendo atividades que promovam a garantia de direitos para crianças e adolescentes no município.

Conselho Tutelar

Cachoeiro tem duas regionais do Conselho Tutelar. Com sede no bairro Monte Cristo, a Regional I tem área de atuação que abrange os bairros Aeroporto, Boa Vista, Ruy Pinto Bandeira, Marbrasa, Central Parque, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Coramara, Dr. Gilson Carone, Waldir Furtado Amorim, Caiçara, Agostinho Simonato, Parque Laranjeiras, Boa Esperança, São Lucas, Monte Cristo, Alto Monte Cristo, Jardim América, São Francisco de Assis, Jardim Itapemirim, IBC, Maria Ortiz, Estelita Coelho Marins, Othon Marins, Nova Brasília, Zumbi e Campo Leopoldina; e os distritos de Burarama, Pacotuba, Coutinho, Conduru, São Vicente, Itaoca e Córrego dos Monos.

Já a Regional II tem sede na Ilha da Luz e sua atuação é circunscrita aos bairros Elpídio Volpini (Valão), Teixeira Leite, Vila Rica, Ilha da Luz, Santo Antônio, Guandu, Basileia, Recanto, Centro, Dr. Gilberto Machado, Sumaré, Amarelo, Alto Amarelo, Amaral, Baiminas, Arariguaba, Bela Vista, Presidente Arthur Costa e Silva, Nossa Senhora da Glória, Álvares Tavares (União), Monte Belo, Alto União, Paraíso, São Geraldo, Rubem Braga, Village da Luz, Bom Pastor, Fé e Raça, Alto Novo Parque, Nossa Senhora de Fátima, Novo Parque, Santa Cecília, Abelardo Ferreira Machado, Nossa Senhora da Penha, Ferroviários, Ibitiquara, Santa Helena, Nossa Senhora Aparecida, Independência, Alto Independência, São Luiz Gonzaga, Coronel Borges, Aquidaban, Tijuca e Safra; e aos distritos de Gironda, Vargem

Conselheiros Eleitos

Beth Davel

Pastor Thiago

Romario Manzoli da Silva

Diego Araújo

Jessé Pereira Martins

Pastora Lucia

Williana Silva Miranda

Lilian Debona Machado

Luiz Sérgio Silva do Amparo

Nazareth Silveira