Confira os resultados da edição 2023 dos Jogos Interescolares de Cachoeiro

Os Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici) 2023 foram encerrados, na última sexta-feira (6). Nesta edição, mais de 1.500 alunos de 26 escolas do município abrilhantaram a competição nas seis modalidades disputadas.

O Joici contou com atletas de 12 a 17 anos de unidades escolares municipais, estaduais, particulares e federais. Durante um mês, eles disputaram nas categorias infantil e juvenil, as modalidades de futsal, voleibol de areia, atletismo, basquete, handebol e voleibol de quadra.

Os vencedores de cada modalidade receberam medalhas: 1º e 2º lugar nas modalidades coletivas e 1º, 2º e 3º lugar no atletismo. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), as escolas vencedoras nas categorias coletivas receberam troféus.

“O esporte é transformador, e, pelo desempenho e entrega que vimos esses meninos e meninas demonstrarem nesses trinta dias, podemos afirmar que Cachoeiro é um celeiro de talentos. O Joici é muito importante, justamente para isso, para despertar nesses jovens atletas o desejo de seguir no esporte e, quem sabe, fazer dele uma profissão”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Confira os campeões de cada modalidade:

Futsal masculino infantil

1º Quintiliano de Azevedo

2º Inah Werneck

Futsal masculino juvenil

1º Francisco Coelho

2º Hosana Salles

Futsal feminino infantil

1º Quintiliano de Azevedo

2º Francisco Coelho

Futsal feminino juvenil

1º Lions

2º CEI Áttila de Almeida Miranda

Vôlei masculino infantil

1º Carolina Passos

2º Francisco Coelho

Vôlei masculino juvenil

1º CIAC

2º Presidente Getúlio Vargas



Vôlei feminino infantil

1ª IPÊ

2º Luiz Marques

Vôlei feminino juvenil

1º IPÊ

2º IFES

Handebol masculino infantil

1º IPÊ

2º Quintiliano de Azevedo

Handebol masculino juvenil

1º IPÊ

2º Quintiliano de Azevedo

Handebol feminino infantil

1º IPÊ

2º CELP

Handebol feminino juvenil

1º IPÊ

2º CEI Áttila de Almeida Miranda

Basquete masculino infantil

1º Agostinho Simonato

2º Francisco Coelho Ávila Júnior

Basquete masculino juvenil

1º Getúlio Vargas

2º CEI Áttila de Almeida Miranda

Basquete feminino infantil

1º Francisco Coelho

2º Claudionor Ribeiro

Basquete feminino Juvenil

1º Getúlio Vargas

2º Francisco Coelho Ávila Júnior

Vôlei de areia masculino infantil

1º Hosana Salles

2º Hosana Salles

Vôlei de areia feminino infantil

1º IPÊ

2º Hosana Salles

Vôlei de areia masculino juvenil

1º Hosana Salles

2º CIAC

Vôlei de areia feminino juvenil

1º IPÊ

2º IFES