Conheça o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Alegre

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS é um programa do Governo Federal, desenvolvido pela Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social em Alegre e outros municípios.

As atividades do SCFV são desenvolvidas em grupos, com base em um projeto que é elaborado de acordo com as necessidades e interesses do público-alvo e são importantes para promover o desenvolvimento social dos participantes, por meio do:

Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

Desenvolvimento de habilidades e competências

Promoção da inclusão social

Leia também: Alegre promove ações para inclusão de crianças em vulnerabilidade social

As atividades do SCFV são desenvolvidas por uma equipe de profissionais qualificados, que trabalham para garantir o bem-estar e o desenvolvimento dos participantes.

Durante o mês de outubro, a equipe desenvolveu diversas atividades com as crianças do SCFV, incluindo passeios, palestras educativas sobre higiene bucal com a Drª Amanda Scardini e participação na feira de Ciência e Tecnologia.