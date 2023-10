Cooler Master, fabricante reconhecida mundialmente, no Infinitys Xperience 2023

Os apaixonados por tecnologia devem ficar atentos. É que a Cooler Master, uma das principais marcas de hardware para PC do mundo, é presença confirmada na 5ª edição do Infinitys Xperience. Maior evento de cultura geek, nerd, tecnologia e inovação, o Infinitys acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro, no Parque de Exposições em Linhares.

No estande da fabricante, destaque para o lançamento antecipado no Brasil, do queridinho do momento, o “Cooling X”, ferramenta definitiva para gamers e criadores que exigem apenas o melhor. A Cooler Master também estará com seu setup completo, montado com toda a linha de produtos e acessórios da marca.

“Estamos empolgados em apresentar o Cooler Master Cooling X no Infinitys Xperience 2023”, disse Anderson Viana, gerente de marketing da Cooler Master. “Inovador, o Cooling X representa o que há de melhor em desempenho, inovação e eficiência de resfriamento. Estamos ansiosos para compartilhar essa experiência com a comunidade de entusiastas de tecnologia e jogos, não só de Linhares, mas de todo Espírito Santo.”

Os visitantes do Infinitys Xperience 2023 terão a oportunidade de conhecer pessoalmente o youtuber Muca Muriçoca, além de uma programação variada que inclui competições de jogos eletrônicos, palestras, exposições de produtos de alta tecnologia, entre outros.

Já estão confirmados o campeonato de CS:GO, campeonato de League of Legends, campeonato de Fifa e o Concurso Cosplay. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

Sobre o Cooling X:

O Cooling X da Cooler Master é um desktop PC como nenhum outro. Sua solução única de resfriamento líquido foi projetada para tornar o Cooling X compacto, eficiente e silencioso.

Tanto a CPU quanto a GPU são eficientemente resfriadas por meio de um bloco de água de cobre, que remove eficazmente o calor e o direciona para um radiador de 240mm e painéis laterais resfriados a líquido. Esses componentes funcionam perfeitamente para dissipar o calor, resultando em desempenho e durabilidade aprimorados.

Especificações:

CPU: AMD RYZEN™ 9 7950X (processador líquido resfriado)

GPU: NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4080 (Placa de vídeo líquida resfriada)

RAM: Até 64GB DDR5 5600 MHz DRAM

SSD: Até 4TB PCIE 4.0 NVME M2 SSD

Sistema Operacional: Windows 11 Pro

Sobre a Cooler Master:

A Cooler Master é uma das principais marcas de hardware para PC do mundo, com foco em design e fabricação de componentes e periféricos de alta qualidade para gamers e entusiastas de PC. Fundada em 1992, a Cooler Master construiu uma reputação de inovação, qualidade e desempenho. Com escritórios em todo o mundo, a Cooler Master é uma força motriz no mercado de tecnologia.

Como participar

O lote promocional de ingressos já está disponível e pode ser adquirido por R$39.90 no site do evento: www.infinitysxp.com.br. O primeiro começa a ser vendido no início de novembro e será comercializado com valores a partir de R$69,87.